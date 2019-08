CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN ICARDI / Il rush finale sta per partire: poco più di due settimane alla fine del calciomercato e le trattative più importanti potrebbero infiammarsi all'obiettivo. Per la Serie A il nome capace di accendere i sogni dei tifosi è sicuramente quello di Mauro Icardi al centro di un intrigo che coinvolge Juventus, Roma e Napoli, oltre ad altri calciatori come Dzeko e Dybala.

Una sorpresa potrebbe arrivare proprio da Torino dove Maurizio Sarri avrebbe scelto la conferma di, dando il suo benestare ad un eventuale 'taglio' di, arrivato allauna stagione fa a parametro zero. Con l'Inter alla ricerca di un centrocampista fisico per Conte, il tedesco rappresenterebbe un nome buono per impostare uno scambio tra bianconeri e nerazzurri: Icardi continua ad avere la Juve in cima alle sue preferenze , anche se la società campione d'Italia ha bisogno di sfoltire l'attacco prima di poter bussare alla porta di. Con la chiusura che si avvicina, si attendono novità nei prossimi giorni e il nome dipotrebbe rappresentare la miccia che accende la trattativa.