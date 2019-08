CALCIOMERCATO ROMA ROJO / Lovren è forse saltato definitivamente costringendo la Roma a proseguire la caccia a un centrale. Stando a 'Liverpool Echo' ora nel mirino del club giallorosso ci sarebbe sempre uno 'scarto' della Premier.

Parliamo di Marcos, argetino di 29 anni ai margini dele negli ultimi anni quasi sempre out (solo 8 presenze per complessivi 355' nella scorsa stagione) per seri problemi di natura fisica. Il contratto del classe '90 coi 'Red Devils' scade a quanto pare nel giugno 2021. Per la difesa, comunque, Petrachi tiene in considerazione altri profili, su tutti Rugani della Juventus e il croato Vida del Besiktas