CONVOCATI BRASILE SAMIR UDINESE ALLAN / Si avvicina l'inizio dei campionati in Europa, che vivranno in apnea le prime due giornate prima di fermarsi come ormai di consueto per la sosta dedicata alle nazionali. Sarà l'occasione per diverse amichevoli in vista dei prossimi impegni ufficiali e intanto cominciano ad arrivare anche i primi convocati. Il ct del BrasileTite ha diramato la sua lista per i match contro Colombia e Peru, previsti rispettivamente il 7 e 11 settembre.

Presenti anche alcuni giocatori che fanno parte delle squadre italiane, con tanto di nome a sorpresa.

Il commissario tecnico della Seleçao, Tite, ha convocato 4 calciatori che giocano in Serie A. Il primo è Alex Sandro della Juventus, poi Allan del Napoli e Lucas Paquetà del Milan. In difesa, però, c'è un nome decisamente a sorpresa: si tratta di Samir, difensore dell'Udinese. Il classe '94 lo scorso anno è stato il punto fermo dei bianconeri, che hanno vissuto una stagione complicata. Il ct del Brasile ha seguito il giocatore cresciuto tra Fluminense, Audax e Flamengo che nel 2016 è stato portato in Italia dall'Udinese. Dopo tre anni e mezzo una grande soddisfazione con la prima chiamata in nazionale maggiore. Regolarmente convocato anche Neymar, al centro delle note questioni di calciomercato.

F.I.