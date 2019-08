CALCIOMERCATO ROMA NZONZI UFFICIALE GALATASARAY / Era nell'aria ormai da qualche giorno, ora è arrivata anche l'ufficialità. Steven Nzonzi saluta la Roma dopo solo un anno e si trasferisce in Turchia. I giallorossi, infatti, hanno annunciato la cessione del centrocampista francese al Galatasaray, che già qualche giorno fa aveva reso nota la trattativa, preludio alla firma.

Il campione del mondo si trasferisce con la formula del prestito.

Il comunicato della Roma svela anche i dettagli dell'operazione: Steven Nzonzi vola al Galatasaray in prestito fino al 30 giugno 2020. Il club turco, inoltre, potrà decidere di estendere il prestito per un altro anno - fino al 30 giugno 2021 - versando nelle casse giallorosse 0,5 milioni di euro.In aggiunta, lo stesso Galatasaray potrà anche scegliere di acquistare a titolo definitivo il calciatore pagando 16 milioni di euro entro il 30 giugno 2020, altrimenti - se questa opzione verrà esercitata entro il 30 giiugno 2021 - la cifra scenderà a 13 milioni.

F.I.