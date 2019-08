JUVENTUS INTER FIORENTINA CHIESA / Rocco Commisso non cambia idea: Federico Chiesa (corteggiato da Juventus e Inter) è il centro del progetto della Fiorentina. Il presidente viola lo ribadisce in un'intervista a 'football-italia.net' in cui illustra anche i suoi progetti per la società: "Chiesa fa parte del nostro progetto, questa squadra ha bisogno di qualità e non quantità nella squadra" le parole del numero uno del club toscano.

Sul futuro e le ambizioni della nuova Fiorentina, Commisso dichiara: "Ho 69 anni, voglio che questo investimento vada bene e riportare la Fiorentina nel posto in cui merita. Ho il progetto e i mezzi per farlo, ma non sarà una cosa immediata.

Ci vorrà del tempo e i tifosi devono rendersene conto. Vogliamo aumentare le entrate. La Juventus ha un fatturato di 400 milioni di euro, la Fiorentina di 100 milioni. Questo dipende dal marchio: più soldi guadagni più investi, più investi più soldi guadagni, è un circolo vizioso".

Il fatturato passa anche dallo staadio: "Abbiamo avuto degli incontri su quel che vogliamo fare con le infrastrutture. Ciò include il miglioramento degli uffici e anche del campo di allenamento. Vogliamo avere un Centro Sportivo, vogliamo che la Primavera, la squadra giovanile e la squadra femminile lavorino insieme alla prima squadra. Abbiamo anche avuto incontri sullo stadio. Le persone devono capire che dobbiamo investire per cambiare l'infrastruttura, in questo modo possiamo fare soldi per poi investire di nuovo".