CALCIOMERCATO MILAN RODRIGO CORREA MARCELINO / Come accade ormai sempre più spesso, tanti trasferimenti dipendono da diversi intretti che devono verificarsi per sbloccare una o più trattative. È il caso del Milan, che per acquistare Angel Correa dall'Atletico Madrid dovrebbe cedere qualcuno (preferibilmente André Silva), così come i Colchoneros stanno cercando di prendere Rodrigo dal Valencia per liberare definitivamente l'argentino. L'operazione per l'attaccante spagnolo sembra però clamorosamente naufragata, come annunciato ieri dal direttore sportivo del Valencia.

Oggi in conferenza stampa Marcelino, allenatore proprio del Valencia, ha confermato il cambio di scenario: "Stava per trasferirsi all'Atletico Madrid, poi improvvisamente la cessione non c'è più stata.

Rodrigo si è voluto allenatore di nuovo e questo gli fa onore, voglio chiarire che non mi ha mai chiesto di andare via. Stiamo cercando di tornare alla normalità e da parte sua c'è disponibilità totale". Rodrigo potrebbe giocare addirittura domani nell'esordio in campionato con la: "Decideremo dopo l'allenamento di oggi. Se resterà? Non sta a me dirlo". Ancora tutto in ballo, dunque, anche per Milan e anche: entrambi speravano che l'Atletico Madrid acquistasse subito Rodrigo. Con l'arrivo dello spagnolo, infatti, i Colchoneros avrebbero dovuto cedere necessariamenteai rossoneri e non avrebbero avuto più spazio per

Infine, Marcelino ha parlato anche del possibile arrivo di Rafinha al Valencia, che sembrava saltato con il brasiliano tornato in orbita Serie A (Inter e Fiorentina): "Pensiamo che lui possa aiutarci a migliorare. Aveva quasi firmato, poi il presidente ci ha fatto capire che non avremmo dovuto prenderlo. Ma ci ha assicurato che se il giocatore arrivasse in prestito ci darebbe l'approvazione quindi ora ci stiamo provando".



F.I.