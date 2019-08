NAPOLI VERDI OUNAS / James Rodriguez sembra allontanarsi dopo le ultime notizie provenienti da Madrid, ma il Napoli si consolerà a breve con Hirving Lozano: per il messicano l'affare è ormai chiuso e si attende l'annuncio. Arrivata l'ufficialità gli azzurri potranno concentrarsi anche sulle cessioni: Simone Verdi e Adam Ounas gli indiziati a lasciare gli azzurri anche se con tempi diversi.

Come riferisce 'Sky', l'algerino sarà il primo a dire addio alla squadra di, con probabile destinazione, mentre per la cessione di Verdi al Torino è tutto congelato , nonostante l'accordo raggiunto. Le ultimissime di mercato: clicca qui

Ancelotti non vorrebbe cedere l'ex Bologna prima di avere un'altra alternativa in attacco: quella che, visto le novità sul fronte James, potrebbe essere Fernando Llorente o anche Mauro Icardi al centro di un vero e proprio intrigo che vede coinvolte anche Inter, Roma e Juventus in una trattativa che animerà le ultime due settimane di calciomercato.