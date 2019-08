CALCIOMERCATO NAPOLI CAMPANA JUVE INTER MILAN REAL MADRID BARCELLONA - Continuano a circolare insistentemente voci sul futuro di Leonardo Campana Romero. Il 19enne attaccante dell'Ecuador è nel mirino di Milan, Inter e Barcellona, come riportato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, alle quali si è aggiunto il Napoli, mentre è di oggi la notizia dell'inserimento anche di Juventus e Real Madrid.

Una vera e propria asta, dunque, per il talento del, in possesso del passaporto comunitario. E il club di Aurelioè pronto a sferrare l'attacco: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il Napoli nei prossimi giorni presenterà un'offerta ufficiale per Campana. Il club ecuadoregno chiede 8 milioni di euro, mentre gli azzurri sono pronti a sborsare una cifra vicina ai 5 milioni di euro per il promettente attaccante. Nel frattempo, le altre squadre italiane che maggiormente continuano a seguire il giovane calciatore sono, ma i campani sono in pole position. Giorni decisivi per il futuro di Campana.