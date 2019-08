CALCIOMERCATO INTER BASTONI PARMA / L'Inter lavora anche sulle uscite. Il calciomercato nerazzurro è in fermento per cercare un altro colpo in attacco da regalare a Conte e da affiancare a Lukaku. La situazione Dzeko si sta complicando e per questo potrebbe aprirsi l'ipotesi Luka Jovic dal Real Madrid.

Non solo, perchépotrebbe decidere di concedere un altro anno di crescita ad Alessandro

Il difensore classe '99 è reduce da una buonissima stagione con la maglia del Parma, poi il rientro all'Inter e il precampionato positivo con i nerazzurri. Nelle ultime ore, però, i ducali starebbe pensando al ritorno di Bastoni. Come riporta 'Sky Sport', infatti, D'Aversa riabbraccerebbe volentieri il calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. L'ultima parola, verosimilmente, spetterà ad Antonio Conte.

F.I.