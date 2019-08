Lazio, ESCLUSIVO: osservatori alla Emka Ruhr-Cup, piace Ribeiro

CALCIOMERCATO LAZIO MAURO RIBEIRO PORTO EMKA RUHR CUP - Colpi per il presente, ma non solo. Tante sono le squadre che si muovono anche in ottica futura, tra queste la Lazio di Claudio Lotito.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , emissari del club biancoceleste sono rimasti ben impressionati alla Emka Ruhr-Cup International 2019, riservata alle squadre Under 19 che si è tenuta in Germania dall'1 al 4 agosto scorso ed è stata vinta dai francesi del, da un giovanissimo calciatore. Si tratta di Mauro, 16enne prodotto del vivaio del Porto: ottime le relazioni giunte sul tavolo del direttore sportivo Igli, l'attaccante portoghese ha un contratto di formazione e si può liberare in qualsiasi momento. Un nome da tenere in considerazione, come detto, per il presente ma, soprattutto, per il futuro.