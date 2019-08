CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Artuto Vidal via dal Barcellona: l'ipotesi sta prendendo sempre più piede negli ultimi giorni, complice anche l'esclusione del cileno dalla lista dei convocati di Valverde per la prima gara di campionato contro l'Athletic Bilbao in programma questa sera.

Accostato anche alnell'ambito della trattativa che potrebbe riportarein blaugrana, l'exè da tempo un obiettivo dell'di Antonioche già lo ha avuto con sé alla Juventus. Secondo quanto riferisce 'sport.es', i nerazzurri sono al momento al destinazione più probabile per Vidal con il Barcellona che avrebbe già fissato il prezzo per la sua cessione: 20 milioni di euro.

Clicca qui per tutte le ultime notizie sul mercato dell'Inter.

Una cifra che permetterebbe al club catalano di non disperdere l'investimento fatto la scorsa stagione per un calciatore che al momento non rientra più nei piani del tecnico Valverde.