p>BEVI CON LA TESTA MAROTTA ZANETTI / Dopo Gianluigi, anche l'Inter si schiera al fianco di 'Bevi con la testa': l'amministratore delegato Beppee l'ex capitano e attuale vicepresidente Javierhanno voluto lanciare un messaggio sul bere responsabile a favore progetto nazionale degli studenti italiani 'Bevi Con La Testa', ribattezzato sul web come 'Non fare la Testadialkol', nato nel 2008 grazie alla onlus Generazioni Contatti. "La vita è troppo bella per perderla guidando ubriachi" le parole di Zanetti. "Anche sulla strada, come in campo, se non sei in forma per guidare, ti devi mettere in panchina" ha concluso Marotta invitando a "non fare le TestediAlkol".