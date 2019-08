MILAN CONVOCATI GIAMPAOLO CESENA / L'avvio del campionato si avvicina sempre di più, con il Milan che sarà impegnato domenica 25 nell'esordio in casa dell'Udinese. Domani, sabato 17 agosto, alle 20.30 i rossoneri saranno impegnati nell'ultima amichevole di questo precampionato contro il Cesena. Una gara particolare per il tecnico Marco Giampaolo, che sarà un ex del match del 'Dino Manuzzi'.

Diverse sorprese nei 23 convocati dell'allenatore del Milan.

In porta ancora out Reina, che aveva saltato anche il match contro il Feronikeli mentre prima chiamata per il brasiliano Duarte, ultimo acquisto di Maldini e Massara. Out invece Diego Laxalt, che è sul mercato e fuori dai piani di Giampaolo. Dopo l'assenza di sette giorni fa torna in lista Franck Kessie, che non è più stato ceduto al Wolverhampton. Out diversi nuovi arrivi come Bennacer, Krunic e Leao mentre c'è André Silva in attacco. Fuori anche Bonaventura e Theo Hernandez. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessié, Maldini, Mionić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Maldini, Piątek, André Silva, Suso.