INTER VIDAL RAKITIC MILINKOVIC / L'Inter si gode Romelu Lukaku ma non si ferma. Dopo una lunga telenovela il club nerazzurro ha piazzato la scorsa settimana il grande colpo in attacco, ufficializzando l'arrivo alla corte di Antonio Conte del centravanti belga. Un'operazione record (75 milioni di euro bonus compresi), la più onerosa nella storia del sodalizio meneghino. Suning e Marotta non avrebbero però intenzione di fermarsi, con l'Ad interista che vorrebbe regalare un ulteriore innesto di qualità in mezzo al campo al mister salentino per completare la rosa. La classica ciliegina sulla torta, approfittando delle occasioni di mercato che potrebbero presentarsi nel rush finale della sessione estiva. Conte preme per Vidal, con Marotta attento anche alle evoluzioni su Rakitic e Milinkovic-Savic: tre nomi nei desideri dell'Inter per rinforzare il centrocampo in questa fase finale del calciomercato. Per restare aggiornato sulle ultime news Clicca Qui!

Inter, Vidal-Rakitic: occasioni di lusso dal Barcellona

Poco più di una settimana per lo start della prossima Serie A, con l'Inter di Antonio Conte che ambisce al ruolo di prima antagonista della Juventus per la lotta scudetto. Dopo un lungo tira e molla si è sbloccata la trattativa per Lukaku, soffiato proprio ai bianconeri e primo nome sulla lista dell'ex Ct della Nazionale per rinforzare il reparto offensivo. Il belga si unisce agli arrivi di Godin, Lozano, Sensi e Barella, con la dirigenza nerazzurra che continua a lavorare per cercare l'intesa con la Roma per Dzeko e in cui potrebbe rientrare anche Icardi, quest'ultimo fuori dal progetto Conte.

Marotta ed Ausilio operano però su più fronti e oltre al possibile arrivo del bosniaco potrebbe registrarsi un ulteriore innesto in mediana, che andrebbe ad aggiungersi agli acquisti di Barella e Sensi.

Il 'sogno' di Conte in questo senso si chiama Arturo Vidal, calciatore che il tecnico leccese conosce benissimo avendolo allenato per tre stagioni ai tempi della Juventus. Una pedina funzionale e che si incastrerebbe alla perfezione nello scacchiere contiano, con l'Inter vigile sulla situazione del cileno che non sarebbe tra gli incedibili del Barcellona di Valverde. Il classe '87 rischia nuovamente lo status di riserva di lusso in Catalogna e potrebbe anche decidere di cambiare maglia dopo una sola stagione in blaugrana. Occhio però in questo scenario al Paris Saint-Germain, vista la possibilità di un inserimento di Vidal come contropartita tecnica nella maxi-operazione per il ritorno al Barça di Neymar.

Ma non solo Vidal dal Barcellona. Gli occhi della dirigenza di Viale della Liberazione restano fissi anche su Ivan Rakitic, da tempi non sospetti nei radar di Marotta. Nelle ultime ore l'allenatore azulgrana Valverde non ha chiuso le porte ad un eventuale addio del croato, che non sarebbe più ritenuto un elemento imprescindibile per il centrocampo dopo l'oneroso acquisto di de Jong. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un ingaggio importante per Rakitic anche se la valutazione del Barcellona, non inferiore ai 50 milioni di euro, sarebbe ritenuta eccessiva dai nerazzurri vista anche la carta d'identità del giocatore (32 anni il prossimo marzo, ndr).

Inter, riecco Milinkovic: nuovo duello con la Juventus

Al duo del 'Camp Nou' si aggiunge Sergej Milinkovic-Savic, già a più riprese trattato da Suning. Il trasferimento in Premier League e precisamente al Manchester United è per il momento sfumato per il serbo, tornato così nei pensieri di Inter e Juventus per questa parte finale del mercato. Milinkovic è un pallino di Marotta fin dai tempi della Juve e non è da escludere un affondo della società meneghina da qui al gong della finestra estiva, malgrado le richieste del patron della LazioLotito che non sembra intenzionato a scendere sotto i 90 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Vidal, Rakitic, Milinkovic: l'Inter vuole regalare un ultimo botto ad Antonio Conte per ritornare a primeggiare in Serie A.