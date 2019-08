CALCIOMERCATO CHIUSURA DATE / Questo calciomercato estivo è arrivato ormai nella sua fase decisiva. Mancano poche settimane al gong finale, ma ancora diversi colpi importanti devono essere conclusi in tutta Europa. Nelle date ufficiali di chiusura di questa sessione estiva, però, non c'è uniformità in tutti i paesi del mondo, anzi. Ne è la dimostrazione il fatto che, ad esempio, in Cina le operazioni in entrata si sono concluse il 31 luglio, insieme al Brasile. Senza dimenticare che in Inghilterra, invece, il gong c'è stato lo scorso 8 agosto, con non poche ripercussioni sul resto del mercato europeo.

In Italia, come noto, il calciomercato estivo terminerà il 2 settembre alle ore 20 e con lei anche tutte le altre principali leghe come la Liga in Spagna, la Ligue 1 in Francia e la Bundesliga in Germania. In queste federazioni, però, l'orario di chiusura è spostato alla mezzanotte. Stessa data anche in Russia e Olanda mentre in Portogallo si proseguirà fino al 22 settembre. Due giorni più tardi, invece, parola fine per il calciomercato in entrata per l'Argentina, che chiuderà definitivamente il cerchio. In Turchia si terminerà il 30 agosto.