REAL MADRID HAZARD INFORTUNIO / Eden Hazard non ci sarà nella prima gara di campionato del Real Madrid contro il Celta Vigo: nell'ultima allenamento prima dell'esordio nella Liga, il trequartista belga ha accusato un problema muscolare.

Lesione del retto anteriore della coscia sinistra la diagnosi ufficiale arrivata dopo gli accertamenti svolti dall'exche sarà quindi sicuramente out nella gara di domani: da valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Un ko che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato in uscita: con Hazard ko, così come Asensio, Zidane potrebbe essere costretto a rivalutare la presenza in campo dal primo minuto di alcuni dei calciatori che non considerava all'interno del progetto, James Rodriguez e Bale su tutti. Proprio sul colombiano, per il quale è in atto il pressing di Florentino Perez , oggi sono arrivate parole di apertura da parte dell'allenatore francese.