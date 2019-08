ROMA AREZZO PASTORE VERETOUT / Non ci sono Javier Pastore e Jordan Veretout nella lista dei convocati di diramati da Paulo Fonseca per l'amichevole di sabato sera contro l'Arezzo: i due calciatori non figurano nell'elenco diramato dalla Roma in vista della gara in Toscana ad una settimana dall'inizio del campionato.

Entrambi sono alle prese con il recupero da infortuni: problema alla caviglia per Veretout che è arrivato in giallorosso proveniente dalla Fiorentina.

Questo l'elenco completo dei convocati: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante; Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola; Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara; Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci, Gregoire Defrel.