Vigilia di campionato per il Real Madrid atteso domani dal debutto nella Liga con il Celta: Zinedine Zidane si è così concesso ai giornalisti nella consueta conferenza pre-match, soffermandosi molto sul calciomercato. Ha giocato in difesa il tecnico francese che è stato stuzzicato sulla sua voglia di allenare Paul Pogba: "Pogba è del Manchester United: noi pensiamo a chi abbiamo qui. Sono contento dei miei giocatori e sono concentrato solo sulla partita di domani. La stessa cosa i giocatori.

Sono soddisfatto di ciò che ho, sorriderà sempre perché giochiamo a calcio e lo adoriamo: ci sono persone che vivono peggio e dobbiamo godere della nostra fortuna.? Non è un giocatore del Madrid e mi interessano solo i giocatori che sono qui"

A Madrid c'è ancora Gareth Bale, a lungo indicato come possibile partente: "Sembrava dovesse andare via, però è qui. Le cose cambiano e conto su di lui: è importante e spero che, come tutti, mi metta in difficoltà nella scelta della squadra".