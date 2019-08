SANCHEZ JUVENTUS ROMA MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / Alexis Sanchez e la Serie A. Un'ipotesi che potrebbe rivelarsi percorribile visto che il cileno sembra essere in uscita dal Manchester United. Il giocatore gradirebbe tornare volentieri in Italia e Romelu Lukaku lo avrebbe convinto a lasciare il club inglese. Juventus, Roma, Napoli, Milan sono le squadre accostate all'attaccante cileno, che ha un guadagno decisamente elevato (325 mila euro a settimana a cui vanno aggiunti bonus e diritti di immagine).

Una cifra elevata anche per gli standard dei 'Red Devils': Il club inglese punta infatti a ridurre il monte ingaggi e in questo senso una cessione di Sanchez risulterebbe utile. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

E' però indubbio, riferisce il 'Daily Mail', che il Manchester United dovrà sovvenzionare una parte dello stipendio in caso di cessione in prestito. Come riporta il tabloid britannico, la volontà del club è dunque quella di cedere il giocatore, anche se Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa ha detto altro. "Si tratta di un giocatore molto forte. Al momento è indietro nella preparazione visto che ha disputato la Copa America e si è aggregato più tardi. Ha ancora un paio di settimane in arretrato rispetto al resto della squadra. Per questo non è stato convocato, ma è molto vicino a tornare nel gruppo".