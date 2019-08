JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Continua a tenere banco in casa Manchester United il futuro di Paul Pogba. Zidane lo vuole al Real Madrid, con il fratello Mathias che sottolinea come il centrocampista farebbe al caso del tecnico francese, la Juventus sogna il grande ritorno, ma il club inglese non sembra affatto propenso a volerlo cedere.

Aleggia dunque un rebus attorno al futuro del centrocampista franco-guineano, ma intanto dall'Inghilterra arriva un segnale. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Il Manchester United ha presentato infatti la sua terza divisa, di color nero e Pogba raffigura come il principale testimonial della campagna pubblicitaria sviluppata dallo sponsor tecnico dei 'Red Devils' insieme al compagno di squadra Jesse Lingard. Un ulteriore indizio di come gli inglesi non vogliano privarsi del calciatore?