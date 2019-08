CALCIOMERCATO MILAN DANI OLMO AJAX DINAMO ZAGABRIA - Diventa sempre più complicata per il Milan la pista che porta a Dani Olmo. Come svelato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, la possibile chiamata nella Nazionale maggiore da parte del Ct della Spagna, Moreno, potrebbe far innalzare il prezzo del cartellino del calciatore.

Ma laspara già alto: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , l'si è spinto ad offrire 25 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita, mentre i croati hanno risposto con una richiesta di 40 milioni. Differenza, dunque, sostanziale, col 21enne calciatore che spinge per partire direzione Amsterdam. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.