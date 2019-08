MILAN AURIER TOTTENHAM / Serge Aurier potrebbe salutare già questa estate il Tottenham. Il terzino francese - stando al Daily Mail' - avrebbe deciso di cambiare maglia e comunicato la propria decisione al club vice campione d'Europa.

Difficile però che gli 'Spurs' e Pochettino si privino già questa estate del calciatore, vista l'impossibilità di rimpiazzarlo in rosa con il mercato in Premier League già chiuso. Aurier di recente era stato accostato anche al Milan per la fascia destra in caso di partenza di Conti e un suo addio al Tottenham potrebbe concretizzarsi più facilmente nella sessione di gennaio.