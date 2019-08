HOFFENHEIM UFFICIALE SAMASSEKOU / Con la Bundesliga pronta al via, l'Hoffenheim ha annunciato l'acquisto del centrocampista Diadie Samassekou.

Promettente maliano che già in Europa con la maglia delha fatto vedere ottime cose, tanto da meritarsi in passato le attenzioni di club italiani come. Il club tedesco ha ufficializzato l'affare, con il centrocampista che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024. Per lui maglia numero 18. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro.