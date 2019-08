Milan, anche Juventus e Real Madrid su Campana

CALCIOMERCATO MILAN CAMPANA JUVENTUS REAL MADRID INTER NAPOLI BARCELLONA - Si sta per scatenare una vera e propria asta per Leonardo Campana Romero. Oltre all'interesse di Milan, Inter e Barcellona, certificato dalla nostra redazione, nei giorni scorsi si è parlato di un'offerta da 5 milioni di euro del Napoli.

Adesso, lo spagnolo 'Sport' aggiunge alla lista delle pretendenti lae il. Il 20enne attaccante delè pronto a volare in Europa, ma nello stesso tempo ha espresso la volontà di avere spazio e continuità. Com'è normale che sia, in nessuno di questi club potrebbe averla, vista l'alta qualità delle rispettive rose, ma potrebbe essere acquistato in ottica futura e prestato a qualche società amica per farlo crescere. Campana è sotto contratto col suo attuale club fino al dicembre prossimo, dunque chi vorrà prenderlo dovrà accordarsi con gli ecuadoregni.