ROMA LOVREN RUGANI ALDERWEIRELD PETRACHI / Dejan Lovren sembrava aver sbaragliato la concorrenza, ma l'affare che potrebbe portare il difensore del Liverpool alla Roma sembra ora essersi complicato e parrebbe a rischio. Il nazionale croato è uno dei tanti nomi sulla lista del direttore sportivo Petrachi, che lavora per regalare al tecnico Fonseca un nuovo difensore centrale. I nomi sono tanti, ma a differenza di Mancini, si valutano profili più esperti, anche se non si tratta di affari semplici.

Oltre ai problemi sorti per Lovren, anche le altre piste non sembrano essere facilmente percorribili. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Toby Alderweireld resta un profilo gradito, ma le richieste del Tottenham restano troppo alte nonostante il contratto del difensore belga scadrà (al momento) alla fine di giugno 2020. Per questo un'alternativa potrebbe essere Daniele Rugani, ma anche qui sembrano esserci complicazioni. Sul difensore sarebbe infatti in vantaggio il Monaco, che potrebbe acquistare l'ex Empoli a titolo definitivo offrendo alla Juventus 30 milioni di euro. Un profilo molto gradito da Petrachi è quello di Nicolas N'Koulou, ma il difensore del Camerun è una pedina intoccabile nello scacchiere di Mazzarri e convincere il Torino sembra molto difficile, anche per i rapporti non idilliaci con cui il ds giallorosso si è lasciato con il presidente granata Cairo. La pista più percorribile potrebbe dunque essere quella che porta a Domagoj Vida, già seguito in passato dalla Roma e tornato di moda nelle scorse ore.