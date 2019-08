Lecce, le ultime di CM.IT sull'affare Choupo-Moting

CALCIOMERCATO LECCE CHOUPO-MOTING PSG - Il Lecce continua a sondare il mercato internazionale a caccia di un attaccante di alto livello. Dopo le molte indiscrezioni sul forte interesse per Burak Yilmaz, ecco spuntare la pista Eric Maxim Choupo-Moting. Arrivato a sorpresa nell'estate del 2018 al Paris Saint-Germain, il capitano del Camerun (con passaporto tedesco) ha trovato pochissimo spazio nell'undici di Thomas Tuchel, chiuso da calciatori del calibro di Edinson Cavani e Neymar.

Adesso c'è la possibilità di approdare in, anche se la trattativa non è per niente semplice. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , ilsta provando a chiudere l'operazione, decisamente complicata dagli alti costi, soprattutto d'ingaggio. Il Psg, vista la scadenza di contratto prevista per il 30 giugno del 2020, è pronto a cedere il 30enne attaccante a titolo definitivo, mentre per concludere l'affare in prestito dovrebbe prolungare prima l'accordo con l'ex: possibilità che, al momento, non viene contemplata. Il Lecce ci prova, ma la pista Choupo-Moting è di difficilissima realizzazione.