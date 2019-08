JUVENTUS ERIKSEN UNITED / Christian Eriksen continua ad essere un giocatore molto appetito sul mercato, visto anche il mancato rinnovo finora con il Tottenham e il contratto in scadenza nel giugno 2020. Sul centrocampista danese ha messo gli occhi pure la Juventus, che starebbe lavorando sul suo arrivo a parametro zero la prossima estate.

Eriksen piace anche al Real Madrid, senza dimenticare il corteggiamento del Manchester United. Proprio i 'Red Devils' - scrive il 'Manchester Evening News' - avrebbero provato fino all'ultimo a strappare il calciatore al Tottenham prima della chiusura del mercato in Inghilterra, incassando però il 'no' del danese che avrebbe confessato al tecnico dello United Solskjaer di preferire la Liga in caso di addio agli 'Spurs'. Per Eriksen i 'Red Devils' potrebbero però farsi sotto nella finestra di gennaio, qualora si concretizzi la cessione di Paul Pogba.