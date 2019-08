BOLOGNA FLAMENGO CUELLAR PULGAR /Con Erick Pulgar ceduto alla Fiorentina, l'obiettivo primario per il Bologna è ora quello di un rinforzo a centrocampo. Walter Sabatini sta sondando diversi terreni e sta valutando diversi profili come Duncan, Hendrix e soprattutto Nicolas Dominguez.

Dal Brasile però spunta un nuovo nome per la mediana felsinea: si tratta di Gustavo, nazionale colombiano classe 1992 in forza al. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Secondo 'Globoesporte', i rossoblù sarebbero uno dei due club interessati al centrocampista 'cafetero': oltre alla società emiliana ci sarebbero i sauditi dell'Al-Hilal. I due club farebbero sul serio per il colombiano e avrebbero già presentato un'offerta. E quella del Bologna sarebbe leggermente superiore a quella del club asiatico: 8 milioni di euro contro 7,5. Gli emiliani sarebbero pure la scelta favorita di Cuellar, che preferirebbe un'esperienza in un grande campionato europeo. Cuellar potrebbe poi non essere l'unico colpo dal Brasile per i rossoblù, interessati anche a Gustavo Henrique del Corinthians.