JUVENTUS POGBA ZIDANE REAL MADRID / Nonostante il mercato in entrata in Inghilterra sia concluso, i calciatori attualmente in Premier possono lasciare i propri club per approdare negli altri campionati europei. Un esempio potrebbe chiaramente essere Paul Pogba. Il giocatore, su cui è forte da tempo l'interesse della Juventus, non avrebbe abbandonato la speranza di trasferirsi al Real Madrid, anche se il Manchester United non potrebbe più cercare un suo sostituto.

Dalla Spagna però arrivano le parole di Mathias Pogba, fratello del centrocampista di origini guineane, che si è appena trasferito per giocare nella Tercera Division. A 'Chiringuito Tv' ha parlato del futuro di Paul: "Che giocatore manca a Zidane? Mio fratello. Sicuramente sarebbe il giocatore di cui il Real Madrid avrebbe bisogno. Penso che Zidane avrebbe bisogno in rosa di un altro centrocampista".