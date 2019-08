JUVENTUS ICARDI CHIELLINI / Non si spegne la telenovela legata al futuro di Mauro Icardi. Fuori dal progetto Inter, il numero nove argentino oltre alla Juventus è conteso anche da Roma e Napoli. Quella bianconera, comunque, sembra essere ancora la destinazione preferita dall'ex capitano nerazzurro in caso di addio questa estate all'Inter.

Giorgio Chiellini, però, allontana l'ipotesi di un possibile arrivo a Torino di Icardi: "Con tutto il rispetto, è fantacalcio - chiosa il capitano della Juventus come riporta 'Lastampa.it' - Abbiamo grandi attaccanti in rosa: dobbiamo pensare solo al nostro gruppo per restare compatti e aiutarci a vicenda in una stagione lunga. Fortunatamente tra poco si inizia".