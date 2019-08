JUVENTUS MILAN DYBALA DONNARUMMA / Dybala e Donnarumma, gioielli in bilico. Prosegue il tormentone soprattutto sul futuro del numero dieci della Juventus, ad un passo la scorsa settimana dal trasferimento in Premier League al Manchester United nell'affare Lukaku e su cui si era inserito con prepotenza anche il Tottenham.

Il CFO Paratici non ha chiuso ad un eventuale addio della 'Joya' da qui a fine mercato, con il Paris Saint-Germain che avrebbe individuato nell'ex Palermo il sostituto ideale in caso di partenza da Parigi di Neymar. PSG che oltre a Dybala continua nel pressing su Donnarumma, che il Milan potrebbe anche sacrificare di fronte ad un'offerta irrinunciabile. Stando a 'L'Equipe' il sodalizio campione di Francia attingerebbe dalla cessione di Neymar parte del budget per l'assalto a Dybala e Donnarumma e chiederebbe almeno 100 milioni di euro cash (oltre alle contropartite tecniche) al Barcellona per il ritorno in Catalogna del brasiliano.