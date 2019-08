CALCIOMERCATO ROMA CETIN VISITE / Yildirim Mert Cetin si prepara ad abbracciare il progetto della Roma. Il giovane turco di proprietà del Genclerbirligi, si trova al momento a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con i capitolini.

Se tutto andrà per il verso giusto, il difensore firmerà con il club di Trigoria. Secondo quanto riferito da 'Gazzetta.it' non è da escludere un'immediata partenza in prestito per il classe '97. 'Sky Sport' riporta che l'acquisto dovrebbe essere a titolo definitivo a fronte di un esborso di 3,5 milioni di euro.

