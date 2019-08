Inter, Rakitic e Vidal: l'annuncio di Valverde

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC VIDAL BARCELLONA VALVERDE / Ieri il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro l'Athletic Club di Bilbao, in programma oggi.

Tra gli argomenti affrontati ci sono stati anche quelli relativi a, calciatori seguiti dall'I: "Rakitic è un giocatore importante: speriamo che continuerà a esserlo. In questo momento fa parte della squadra. Vidal è con noi: conto su di lui. Vedremo cosa succederà".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!