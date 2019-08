BARCELLONA DEMBELE NEYMAR / La telenovela Neymar continua a catalizzare il mercato tra Parigi e la Spagna, con Real Madrid e Barcellona che si contendono l'asso brasiliano in uscita dal Paris Saint-Germain.

Il nazionale verdeoro resta il grande sogno nel reparto offensivo dei 'Blancos', anche se il Barça non molla la presa e rilancia per strappare il giocatore agli acerrimi rivali.

Messi starebbe facendo pressioni per il ritorno in Catalogna di Neymar, con le trattative però che sarebbero in stand-by con il PSG. Per sbloccare le operazioni - scrive 'L'Equipe' - i blaugrana avrebbero sondato la disponibilità ad inserire nell'affare il cartellino di Osumane Dembélé, che rischia di avere poco spazio nel tridente di Valverde visto anche l'arrivo di Griezmann. Il talento francese ex Borussia Dortmund non sarebbe però convinto di lasciare Barcellona e avrebbe rifiutato un possibile approdo al Paris Saint-Germain.