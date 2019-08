CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG / Non è un mistero che il Barcellona voglia riportare Neymar tra le proprie fila. Il club catalano infatti ha avviato i contatti con il PSG per studiare la mossa giusta. Intanto quest'oggi i blaugrana affronteranno l'Athletic Club in Liga.

A commentare la gara ci ha pensato ieri in conferenza il tecnico, che è stato anche interrogato sulla vicenda relativa a Neymar: "Mi tengo fuori da queste domande perché devo concentrarmi sui calciatori che ho a disposizione. Rispetto gli elementi delle altre squadre: Neymar è nel PSG. Vedremo cosa succederà. Al momento non posso dire nulla".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!