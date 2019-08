CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI RODRIGUEZ BIGLIA ANTONIO DONNARUMMA KESSIE RODRIGUEZ CALHANOGLU / Il Milan ha lavorato molto in entrata, non riuscendo al contempo ad alleggerire la rosa, la quale al momento presenta numerosi esuberi. Secondo quanto riferito da 'Gazzetta.it', la dirigenza dovrà necessariamente mettere a segno diversi tagli per cercare di consegnare a Giampaolo una rosa equilibrata in vista dell'imminente inizio di campionato.

Tra i portieri chi potrebbe partire è Antonio Donnarumma, chiuso dal fratello Gianluigi, dae dalla giovane promessa. Per quanto riguarda la difesa, due tra Rodriguez, Laxalt e Strinic potrebbero salutare. A destra invece un addio potrebbe essere quello dima l'ex Atalanta dovrebbe comunque essere rimpiazzato.

Capitolo centrocampo. In attesa di decidere il futuro di Kessié, una cessione pesante potrebbe essere quella targata Calhanoglu così come quella relativa a Lucas Biglia. In avanti infine, il maggiore indiziato a fare le valigie sembra essere André Silva.