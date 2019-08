Fiorentina, sfida al Celtic per Ibe: c'è anche il Napoli

FIORENTINA IBE / Nome nuovo dall'Inghilterra per la Fiorentina che sarebbe in corsa per Jordon Ibe, esterno offensivo classe '95 del Bournemouth.

Secondo il quotidiano scozzese 'The Scotsman' i viola sarebbero ancora in corsa per il giocatore in scadenza nel 2020 accostato anche aed Espanyol e sul quale però ilha piazzato un affondo importante. Anche se l'infortunio dipotrebbe frenare la partenza dal club inglese.