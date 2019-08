Real Madrid, clamoroso dalla Spagna: Zidane inquieto? Mourinho è pronto!

REAL MADRID ZIDANE MOURINHO / La seconda luna di miele tra Florentino Perez e Zinedine Zidane dopo il ritorno da allenatore sembra già finita.

La sessione estiva di mercato, nonostante i grandi investimenti del club, sta incrinando il rapporto tra le parti col tecnico inquieto per il mancato arrivo di Paul Pogba, il caso James Rodriguez e non solo. E in Spagna cominciano a serpeggiare voci veramente clamorose...

Secondo quanto scrive sul suo profilo Twitter ufficiale Francisco Aguilar, giornalista del quotidiano 'Mundo Deportivo', Perez starebbe cercando di ricomporre la situazione con Zidane, ma attenzione a José Mourinho che ha da poco annunciato un nuovo accordo come commentatore in tv ma che sarebbe pronto a tornare subito qualora si dovesse liberare la panchina al 'Santiago Bernabeu'