Milan, Maldini stregato da Neuhaus: operazione 2020

MILAN NEUHAUS / Classe 1997, ma i paragoni per lui sono già di quelli che pesano. Florian Neuhaus, centrocampista del BorussiaMoenchengladbach, ha stregato tutti, in particolare Paolo Maldini che è al lavoro per portarlo al Milan.

Difficile in questa sessione di mercato in cui i rossoneri sono bloccati dalle cessioni che non si concretizzano, ma secondo 'Gazzetta.it' i contatti sono già avviati per impostare un'operazione in ottica 2020. Il giocatore infatti è in scadenza di contratto nel 2021 e tra un anno potrebbe essere preso a cifre convenienti. Con l'agente sono già andati in scena incontri e la corte rossonera starebbe facendo effetto sul calciatore.