Calciomercato, dall'Inghilterra: 'assist' di Lukaku per Sanchez in Serie A. C'è la fila

CALCIOMERCATO SERIE A SANCHEZ / Da giorni Alexis Sanchez accende il mercato con voci continue che lo accostano in particolare alla Roma. L'attaccante cileno non rientra nei piani del tecnico del ManchesterUnited, Ole Gunnar Solskjaer, e soprattutto in seguito ad alcune frizioni internamente allo spogliatoio il suo addio ai 'Red Devils' appare scontato.

Destinazione? Secondo il 'Daily Mail' l'addio di Romelu, il suo miglior amico nella squadra da poco passato all'Inter, lo avrebbe convinto a salutare e ora l'ex Udinese vorrebbe tornare in Serie A. La Roma, come detto, è un'ipotesi che circola, ma non l'unica.

Secondo lo stesso tabloid infatti, l'agente Felicevich ha incontrato la Juventus nelle scorse settimane ed anche Milan e Napoli sarebbero interessate al giocatore. Classe '88, legato ai 'Red Devils' fino al 2022, il cileno potrebbe partire con la formula iniziale del prestito negli ultimi giorni del mercato, ma il nodo principale resta legato all'ingaggio stratosferico che supera i 25 milioni di euro a stagione. Senza un contributo importante da parte degli inglesi, nessun club pare intenzionato a corrispondergli ua cifra tale.