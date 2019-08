Inter, mossa a sorpresa del Barcellona su Vidal

INTER VIDAL / L'Inter in questa fase è concentrata su altre operazioni ma non perde di vista possibili occasioni a centrocampo per chiudere il mercato anche con un grande colpo in mezzo. Tra i nomi nel mirino resiste la candidatura di Arturo Vidal che a Barcellona rischia di trovare poco spazio e dunque può partire.

I nerazzurri, che seguono anche il compagno di squadra Ivan Rakitic, restano in allerta soprattutto su input del tecnico Antonioche lo rivorrebbe dopo la parentesi vincente alla Juventus, ma le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia potrebbero complicare i piani di Marotta e Ausilio.

Stando a quanto riferisce l'edizione online del quotidiano 'Le Parisien' infatti, Vidal rientrerebbe nell'ultima maxi-offerta formulata dal Barcellona al Paris Saint-Germain nell'ambito dell'operazione Neymar: il cileno, Coutinho e circa 60 milioni sul piatto per cercare di convincere i parigini. Offerta per il momento respinta dl Psg che punta ad incassare almeno 100 milioni di euro cash più le contropartite. La proposta blaugrana, in ogni caso, rappresenta un indizio piuttosto chiaro sulla posizione di Vidal nel Barça di Valverde versione 2019/2020.