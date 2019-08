Juventus, 'grana' Matuidi: cessione bloccata

JUVENTUS MATUIDI / Fatica a sbloccarsi la questione cessioni in casa Juventus e la situazione sembra destinata a protrarsi fino alla fine del mercato, salvo accelerazioni improvvise. La dirigenza bianconero ha la necessità di sfoltire la rosa sia per esigenze tecniche che di bilancio e la lista dei calciatori cedibili è piuttosto lunga.

Tra questi, per uno che risale nelle gerarchie del tecnico Maurizioe potrebbe meritarsi la riconferma come Sami, c'è chi invece sta complicando i piani rifiutando le destinazioni in uscita.

Lo riferisce il transalpino 'L'Equipe', secondo cui Blaise Matuidi non accetta la posizione di calciatore in partenza e non intende lasciare Torino in questo momento. Su di lui si sarebbe attivato in particolar modo il Monaco, ma l'ex Psg avrebbe respinto la proposta ribadendo l'intenzione di restare almeno un altro anno in bianconero.