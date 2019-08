CALCIOMERCATO INTER BIRAGHI DALBERT / L'Inter spinge per Biraghi, il profilo del terzino sinistro della Fiorentina, che ha conquistato la maglia della Nazionale, piace tanto al Ds Ausilio dai tempi in cui sulla panchina nerazzurra sedeva ancora Spalletti.

ha ritrovato fiducia durante il precampionato ma non convince a pieno il tecnico Antonioe la dirigenza nerazzurra, in più Biraghi è un prodotto del vivaio dell'Inter e quindi sarebbe molto utile per la lista Champions, nella prima stagione in cui i nerazzurri non hanno le limitazioni relative al Fair Play Finanziario. La, però, al momento secondo quanto raccolto da Calciomercato.it non è convinta dello scambio di prestiti proposto dall’Inter e vuole tenere Biraghi, che viene considerato un giocatore importante da. La trattativa tra le parti continua, l'Inter e l'entourage di Biraghi spingono per il trasferimento, la Fiorentina resiste almeno per il momento in attesa di nuove proposte.