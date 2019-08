CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI MERT CETIN/ Stando a quanto riportato da 'Tribun Dergi', portale turco, la Roma avrebbe chiuso per l'arrivo di Mert Cetin, difensore centrale del Genclebirligi, club di prima divisione della nazione con capitale Ankara.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il rinforzo per la retroguardia è un classe 1997 ed è un colpo in prospettiva per Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei giallorossi, che non esclude l'arrivo di un altro difensore, magari di esperienza, per completare il reparto da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.