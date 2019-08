CALCIOMERCATO NAPOLI PSV LOZANO / Napoli ai dettagli per il colpo Hirving Lozano. L'esterno offensivo del PSV è prossimo alla firma con gli azzurri, che pagheranno 42 milioni di euro per averlo.

Al giocatore andrà invece un ingaggio da 4 milioni di euro per cinque stagioni, ma restano da limare le ultime questioni relative ai diritti d'immagine: clicca qui per restare aggiornato. Intanto, un nuovo indizio sul suo vicino addio al club olandese è la mancata presenza nella sifda di stasera tra PSV e, valevole per i preliminari di: il giocatore è stato escluso sia dalla formazione che dalla panchina. Perla destinazione campana è sempre più vicina.