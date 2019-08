CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN ATLETICO MADRID RODRIGO / L'eventuale mancato approdo di Rodrigo all'Atletico Madrid tiene in ansia Napoli e Milan, che avrebbero più facilità nelle loro operazioni qualora i 'Colchoneros' dovessero acquistarlo: gli azzurri, infatti, potrebbero avere un avversario in meno per James Rodriguez, mentre i rossoneri potrebbero approfittare della necessità di cedere da parte dei Rojiblancos, che trattano proprio Correa coi milanesi: clicca qui per restare aggiornato.

Novità importanti le ha annunciate Mateu Alemany, dirigente del Valencia, che ha parlato della questione Rodrigo: "Tra i club c'era un principio d'accordo, ma in seguito le negoziazioni si sono interrotte per circostanze che non dipendono dal Valencia - le sue parole riportate da 'AS' - Non so se sia stata volontà del calciatore, credo più sia stata dell'Atletico. Per questo sabato sarà disponibile e se il mister vuole potrà giocare. Ho piena coscienza di tutto ciò che accade. C'era la possibilità che Rodrigo potesse essere ceduto, ma chi stava offrendo ora non offre più. Fuori dagli allenamenti? Quando un giocatore capisce che la sua partenza è vicina, è normale che tutto si fermi. Ieri pomeriggio Rodrigo ha parlato con me e Marcelino, voleva unirsi alla squadra. E' un ottimo gesto da parte del giocatore, uno in più".