JUVENTUS CRISTIANO RONALDO DE LIGT SARRI / Maurizio Sarri sorride a metà. Il tecnico della Juventus, nella seduta di allenamento svolta oggi, ha ritrovato il difensore de Ligt, che ha partecipato alla partitella col gruppo, ma ha dovuto fare a meno di Cristiano Ronaldo, che già ieri non disputò il match contro la Juve B.

Il club ha emanato un comunicato ufficiale su quanto accaduto oggi alla Continassa: "Reduce dall'abbraccio di Villar Perosa, e dall'amichevole disputata ieri pomeriggio, la Juve è tornata al lavoro anche a Ferragosto, cominciando a focalizzarsi sull'ultima amichevole estiva, sabato sera a Trieste contro la Triestina. Come anticipato ieri, lavoro differenziato per Cristiano Ronaldo, per un lieve affaticamento all'adduttore sinistro. Domani si torna in campo: appuntamento fissato per il pomeriggio al JTC".