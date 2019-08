CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Wanda Nara manda segnali ai suoi follower. La moglie e agente di Mauro Icardi, sempre molto attiva sui social, di recente ha annunciato la sua meta preferita tramite un post su Instagram: in questi giorni bollenti, nei quali si paventano le piste italiane che portano a Torino, Roma e Napoli, l'opzione più gradita dalla famiglia del bomber sembra restare quella milanese.

Intanto, un nuovo segnale sullo stato d'animo che sta accompagnando 'Maurito' in questa lunga attesa, sembra essere arrivato nuovamente da Wanda, che oggi ha postato un messaggio sibillino tramite una storia su Instagram: clicca qui per restare aggiornato.

"Resterai deluso se pensi che faranno per te lo stesso che fai per loro. Perché non tutti hanno lo stesso cuore tuo". Una frase scritta in spagnolo che ha subito scatenato i commenti dei social: in tanti, infatti, hanno interpretato le parole come uno sfogo verso la società per l'esclusione di Icardi dal nuovo progetto dell'Inter.