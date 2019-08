CALCIOMERCATO ROMA UNDER JOVIC / E se il rinnovo di Under 'portasse' un bomber a sorpresa? L'agente dell'attaccante turco è Fali Ramadani, lo stesso di Luka Jovic che a quanto pare il Real Madrid - dopo la bocciatura di Zidane - potrebbe cedere con la formula del prestito.

Il serbo è un grande talento e rappresenterebbe un rinforzo clamoroso per la, che non è escluso possa aver già fatto un sondaggio e che per l'eventuale dopo Dzeko 'sogna' sempre Mauro Icardi non mollando del tutto la pista, nonostante l'opposizione dell'argentino. L'altro 'Merengue' Mariano Diaz, che ha già aperto al trasferimento nella Capitale , un altro candidato all'eredità del bosniaco.