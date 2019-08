CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN / "Ivan è molto felice, il Bayern è il club migliore per lui". Così Frane Jurcevic, uno degli agenti di Perisic, ai microfoni di 'Sportske'. L'esterno croato si è appena trasferito a Monaco di Baviera con la formula del prestito più diritto di riscatto: "Un ritorno all'Inter? Mai dire mai - ha risposto - L'addio ai nerazzurri è stato amichevole, avvenuto in modo eccezionale".

Jurcevic ha poi confermato la notizia di Calciomercato.it, quella riguardante i dubbi di Perisic sul passaggio al Bayern non a titolo definitivo : "Quando è arrivata l’offerta del club tedesco, ovviamente Ivan si è detto subito interessato, ma è vero che inizialmente pensavamo che se il trasferimento fosse stato definitivo sarebbe stato fantastico. L'unico problema era, appunto, che si trattava di un prestito. Abbiamo trascorso tutta la notte insieme, parlato e valutato tutto, poi ad un certo punto Ivan ha detto: 'Sono un combattente, credo in me stesso e vado al Bayern. So che questo è il passo giusto per la mia carriera'...".

Chiosa sulla reazione di Conte una volta saputo della partenza verso la Germania: "Il mister è rimasto sorpreso quando Ivan gli ha detto che sarebbe andato. Dopo che è stato riportato dai media che non contava più su di lui, lui si è avvicinato a Ivan in allenamento e gli ha detto che era arrabbiato con questi giornalisti che avevano scritte queste sciocchezze. Poi gli ha detto: 'Ivan, continua a lavorare e basta, sei un giocatore top e ti vedo nella posizione di attaccante. Non hai motivo di preoccuparti", ha concluso Jurcevic svelando questo retroscena.